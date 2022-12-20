Донецк, 20 декабря, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Двое военнослужащих 80-й аэромобильной бригады ВСУ были взяты в плен, сообщается 20 декабря в телеграм-канале «А. Б. Добровольский live».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты — копия

Речь идет об офицерах из бригады, которая ранее «прославилась» расстрелом российских военнопленных.

Скандальные видеозаписи были опубликованы в ноябре 2022 года. Офицеры ВСУ стреляли в безоружных раненых российских пленных.

Плененные переданы «в соответствующие органы», хотя у российских разведчиков «чесались руки» решить вопрос иначе, сказано в публикации.