Донецк, 20 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал на бахмутское направление, где сегодня был Владимир Зеленский. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

Отмечается, что Пригожин предложил Зеленскому встретиться и пообщаться:

«С «Малки» ребята отработают — если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно распределимся: где там чьё… зачем», — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Зеленский 20 декабря находился в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР.