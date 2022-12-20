Москва, 20 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря провел телефонный разговор с бразильским коллегой Инасио Лулой да Силвой, сообщили в пресс-службе Кремля.

Инасио Лула Де Силва

Путин поздравил коллегу с победой на выборах (второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 30 октября) и пожелал ему успехов в работе.

Президенты обеих стран выразили уверенность, что стратегическое партнерство России и Бразилии и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС, будут успешно развиваться.

Как сообщалось ранее, конкурент Лулы да Силвы на выборах, экс-президент страны Жаир Болсонару оспаривал итоги голосования, однако иск его партии об аннулировании части голосов был отклонен высшим избирательным судом страны.