Лондон, 20 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Присоединение Белоруссии к специальной военной операции России маловероятно. Об этом 20 декабря заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

«В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится к конфликту в краткосрочной перспективе», — сказал Уоллес.

Также он заявил, что Белоруссия позволила использовать свою территорию для запуска систем вооружения. Он отметил отсутствие белорусских войск в зоне конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией С-400 и «Искандер».

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