Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния более 70 тыс. домов и предприятий остались без света из-за землетрясения магнитудой 6,4, передает телеканал CBS.

Gabriel Jorby Город без света

Отмечается, что из-за подземных толчков был поврежден самый длинный бетонный мост в мире — Фернбридж.

Эпицентр находился в 21,6 км к северо-западу от города Фортуна, очаг залегал на глубине 16,1 км. Опасности цунами нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 декабря землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано сейсмологи на территории американского штата Техас. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

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