Ереван, 20 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неформальном заседании лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет в Санкт-Петербурге 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В пресс-службе подтвердили участие премьер-министра страны в неформальном заседании.

Между тем представители правительства Армении отказались отвечать на вопрос о том, собирается ли глава армянского правительства встречаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях мероприятия, подчеркнув, что на данный момент есть только повестка участия в заседании.