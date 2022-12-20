Вильнюс, 20 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Члены парламента Литвы одобрили принятие поправок к закону о недвижимом имуществе местной еврейской общины, после принятия которых станут возможны выплаты компенсации ее членам за конфискованную личную собственность тоталитарными режимами, которая находится на территории этой республики. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС.

Bundesarchiv, Bild 101I-138-1091-07A / Kessler, Rudolf / CC-BY-SA 3.0 Выселение в гетто евреев

По информации журналистов, на пленарном заседании «за» принятие поправок проголосовали 72 депутата, шесть депутатов проголосовали «против» и два депутата воздержались.

«Это является своего рода моральным долгом Литвы, который достойно признать и вернуть», — сообщила на заседании премьер-министр Ингрида Шимоните.

Уточняется, что в новой редакции закона о компенсациях еврейской религиозной общине расширяется круг выплат на конфискованную тоталитарными режимами личную собственность. В 2022 году истекает срок выплат компенсаций по религиозной собственности, на которые руководство Литвы выделило 37 млн евро. Правительство страны предложило выделить такую же сумму и на компенсации за личную собственность.

Отмечается, что выплаты планируют начать производить в 2024 году и завершить в 2030 году.

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