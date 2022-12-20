Москва, 20 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Введение временного лимита цен на газ в ЕС преследует две цели: сократить доходы России от экспорта углеводородов и снизить цены на газ в европейской части континента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Установленный временный лимит цен на природный газ затрагивает только биржевые механизмы ценообразования и торговли газом, — подчеркнул эксперт. — Он не распространяется на прямые поставки газа, в том числе трубопроводным транспортом. Но особенность в том, что в актуальных версиях газовых контрактов на поставку европейским потребителям применяется формула цены, привязанная к усредненным за несколько месяцев спотовым ценам на хабе TTF. Именно данный способ ценообразования выступит трансмиссионным механизмом нынешней инициативы европейских властей по введению лимита цен — ограничивая динамику ориентира для установления контрактной цены на следующий период. При этом установленный лимит в 180 евро за мегаватт-час — это от 1440 до 2160 евро за 1 тыс. куб. метров газа в зависимости от его теплотворной способности. В случае с российским газом, экспортируемым ПАО «Газпром» посредством магистрального транспорта, это около 1950 евро за 1 тыс. куб. метров. Данная величина кратно превышает текущие цены по контрактам на поставку газа «Газпромом» в ЕС, так что прямых потерь для крупнейшей российской газовой компании ожидать пока не приходится. Но это скажется на рынке СПГ, только достигшего хрупкого равновесия после разбалансировки цепочек поставок и ценовых войн за дополнительные объемы СПГ между ЕС и странами Юго-Восточной Азии».

При этом он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков газа, и столь грубое вмешательство в рыночные механизмы ценообразования может дестабилизировать глобальный рынок газа.

«Введение временного лимита цен на газ в ЕС преследует две цели: сократить доходы России от экспорта углеводородов и снизить цены на газ в европейской части континента. Причем наблюдаемый с середины 2021 года сверхвысокий уровень цен на газ в ЕС является заслугой сугубо чиновников Еврокомиссии и членов Европарламента и результатом усилий по необдуманной и оголтелой либерализации европейского рынка газа: последовательное введение трех энергопакетов, фактическое ограничение суверенитета стран — участниц ЕС в части заключения долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей, в первую очередь из России», — призвал не забывать Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что введение потолка цен на газ не окажет значимого влияния на экономику России.