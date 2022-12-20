Симферополь, 20 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов предположил, что города Харьков, Николаев и Одесса будут освобождены до конца 2023 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Одесса

«До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов», — приводит РИА Новости слова Константинова.

Он добавил, что к концу года киевские власти начнут усиленно предлагать России мир, делая попытки отстоять хотя бы Киев, при этом российские власти на эти предложения не должны ни в коем случае соглашаться, и в 2024 году необходимо ликвидировать это образование.

«Поэтому Киев — 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории — они нас не очень интересуют», — уточнил глава крымского парламента, назвав спецоперацию на Украине завершающим аккордом Крымской весны.

По мнению Константинова, вместе с Зеленским исчезнет и Украина как государство.

«Мы в 2014 году начали сопротивление Западу, незаконному кровавому госперевороту на Украине», — напомнил он.