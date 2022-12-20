Луганск, 20 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Дарья Лантратова утверждена в должности сенатора от Луганской Народной Республики. Об этом говорится в указе врио главы региона Леонида Пасечника.

Дарья Лантратова. Цитата из видео TM 13 ru

Согласно документу, Лантратова заняла пост сенатора от исполнительной власти ЛНР в Совете Федерации.

Дарья Лантратова также занимает должность замсекретаря генсовета «Единой России». После назначения сенатором она сохранит свой пост в партии.

Кроме того, парламент ЛНР 20 декабря назначил сенатором от законодательной власти ЛНР Ольгу Бас.

Напомним, с 2008 по 2012 годы Лантратова работала в Департаменте пресс-службы и информации правительства России. В 2012–2019 годах трудилась в управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. В декабре 2021 года Лантратова была избрана заместителем секретаря Генсовета «Единой России».

Ольга Бас с 1995 по 2002 год была судьёй Ленинского райсуда Луганска, с 2002 — судьёй уголовной палаты Апелляционного суда области. В 2013 году она преподавала в киевской Национальной школе судей. С 2014 года Бас работала в МГБ Луганской Народной Республики, курировала судебное направление. 7 декабря 2017 года её назначили руководителем администрации главы ЛНР. Также она являлась депутатом третьего созыва Народного совета ЛНР.

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