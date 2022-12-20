Москва, 20 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. По линии МЧС нет никаких ограничений или запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь, заявил 20 декабря глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Ранее 20 декабря заместитель начальника управления МЧС по Москве Александр Бобров отмечал, что запускать фейерверки в Москве, согласно закону «О тишине», после 23:00 запрещается.

Городские власти в ходе нынешних праздников не планируют запускать высотные фейерверки, рассказал также Бобров.

В мэрии Москвы, в свою очередь, призвали жителей не запускать фейерверки и не устраивать «шумные гуляния» в парках в течение новогодних праздников.