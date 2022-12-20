Донецк, 20 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике утверждены два представителя в Совете Федерации. Сенаторы избраны региональным парламентом и врио главы республики Денисом Пушилиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Согласно указу, исполнительную власть ДНР в палате будет представлять бывший глава МИД республики Наталья Никанорова.

Сенатором от законодательной власти стал депутат Александр Ананченко.

Наталья Никанорова с 2014 по 2016 годы возглавляла правовое управление Народного совета ДНР. С февраля 2016 года по декабрь 2022 года была министром иностранных дел ДНР.

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Александр Ананченко с июня 1988 до июля 1996 работал в милиции. Затем был начальником юридической службы ЗАО «Металлургическая инвестиционная компания» и занимал должности в других организациях. В сентябре 2018 года его назначили исполняющим обязанности вице-премьера правительства ДНР. С 18 октября по 1 декабря 2018 года Ананченко исполнял обязанности председателя Совета министров ДНР. С 1 декабря 2018 года до 8 июня 2022 года возглавлял правительство ДНР.

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