Москва, 20 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Введение Европейским союзом потолка цен на газ — это первая усмешка над санкциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Gazprom.ru Добыча газа

«Сейчас цена на газ около 1200 за базовый объем. Какой же это хороший потолок, если он даёт возможность роста цены почти в два раза?! — риторически поинтересовался эксперт. — При таком потолке на газ я вижу одни только плюсы: во-первых, Запад таким образом показывает, что он готов к таким безумным ценам на газ — в 2000 долларов, а мы же помним, что ещё в 2019 году этот же объем стоил около 250-300 долларов. Так что для экономики России такое ценообразование — очень жирный плюс. Европа же при цене в 2000 долларов за 1 тыс. кубометров точно не сможет нормально развивать промышленность. Разве что наукоёмкие производства. Но никакой металлургии и прочего. А значит, скоро Европа откроет двери и стальному прокату из России. Что опять же для нас всех плюс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, почему лимит цен на газ кардинальным образом не изменит ситуацию энергетического кризиса, сложившуюся в ЕС.