Москва, 20 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Страны ЕС договорились о лимите цен на природный газ, но это не сможет кардинальным образом изменить ситуацию для Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

«В результате диверсий на газопроводах «Газпром» сократил поставки в страны Евросоюза почти в два раза. И в результате этого основную долю будет занимать сжиженный газ из стран Ближнего Востока и Америки. Таким образом, ограничивать цены прежде всего будут именно на этом направлении, — сказал Сафонов. — Учитывая растущие экономические разногласия между США и ЕС, с трудом можно предположить, что американские партнёры захотят следовать европейской логике. Что касается «Газпрома», «Новатэка» и других российских компаний, то они уже начали глобальный процесс переориентации поставок в Азию и другие регионы. Поэтому основные договорные отношения будут возникать именно там. Потолок же цен на газ создает дополнительные риски нехватки газа в европейских странах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что европейский лимит цен на природный газ может усугубить дефицит предложения голубого топлива в ЕС.