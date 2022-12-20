Москва, 20 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) по делу о покушении на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого задержали ряд сотрудников международной компании экспресс-доставки грузов и документов DHL. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Stefan Kühn. Доставка DHL

Отмечается, что в настоящее время задержанных допрашивают.

Полиция ЦАР намерена обратиться в Интерпол для установления личности человека, отправившего взрывчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями, а позже эвакуировали в Россию.

На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.

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