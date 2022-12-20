Москва, 20 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. За рубежом сейчас находятся коло 100 тыс. российских IT-специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

duma.gov.ru Максут Шадаев

«До 10% сотрудников компаний уехали из страны, многие вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тыс. специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны», — заявил Шадаев.

При этом 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, уточнил министр.

На фоне начала специальной военной операции специалисты в сфере информационных технологий начали покидать Россию, часть сотрудников «увозили» иностранные компании.