Вашингтон, 20 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. НАТО за три дня сможет победить Россию, это будет трёхдневная операция. Об этом 20 декабря заявил американский конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер в Twitter.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Отвечая на вопрос одного из пользователей, почему НАТО до сих пор не победило Россию в открытом противостоянии, Кинзингер написал: «Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию».

Кинзингер активно поддерживает киевский режим с начала проведения Россией специальной военной операции. Так, например, в мае он внёс на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, разрешающей использование американских военных на стороне киевского режима.

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