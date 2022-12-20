Москва, 20 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Европейский лимит цен на природный газ может усугубить дефицит предложения голубого топлива в ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Представители Нидерландов прямо заявили, что механизм коррекции рынка остается потенциально небезопасным, а Гаагу по-прежнему остро беспокоят серьезные сбои на европейском энергетическом рынке, непредвиденные финансовые последствия и прежде всего сама безопасность поставок газа в Европу, — сказал Ильинский. — Бьет тревогу и европейский бизнес. Межконтинентальная биржа ICE, которая проводит газовые торги TTF в Амстердаме, на прошлой неделе заявила, что может перенести всю газовую торговлю TTF за пределы ЕС, если Брюссель введет нерыночные ограничения на биржевые цены. Официальные представители биржи заявили, что приступили к оценке того, сможет ли глобальная торговая площадка ICE продолжать работать на честных и упорядоченных рынках для торговли природным газом в новых дискриминационных условиях».

Однако Ильинский призвал учитывать, что согласованный Евросоюзом потолок цен значительно превышает среднегодовой уровень цены на газ в Европе.

«Для Европы такое решение также означает прямые и скрытые угрозы. Так, немецкий газовый гигант Uniper уже понёс миллиарды евро убытков по газовым деривативам, что усугубило энергетический кризис в Европе. Европейский центральный банк обеспокоен потенциальными рисками для финансовых рынков из-за ограничения цен на природный газ в масштабах всего ЕС. ЕЦБ считает, что нынешний дизайн предлагаемого механизма коррекции цен европейского газового рынка может поставить под угрозу саму финансовую стабильность в зоне евро, — сказал профессор. — Аналитики Goldman Sachs Group Inc. заявили, что потолок цен без связанного с ним ограничения спроса рискует усугубить дефицит предложения газа в Европе, стимулируя рост его потребления бедными странами Восточной Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов рассказал, как европейский лимит цен на природный газ отразится на экономическом благополучии РФ.