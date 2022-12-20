Москва, 20 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Решение Брюсселя установить лимит цен на природный газ можно пока считать ограничением, которое ничего не значит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Во-первых, надо отметить, что меры, введенные Европейским союзом, являются довольно мягкими, потому что 2000 долларов за 1 тыс. кубометров — это вовсе не тот уровень ограничений, который мог бы вернуть уровень цен на газ к комфортным для Европейского союза значениям — 400–500 долларов 1 тысячу кубометров, — сказал Комолов. — Поэтому я думаю, что нынешнее решение ЕС — это пробный шар. Европейцы хотят прощупать, как такой инструмент будет действовать. Потому что данная мера беспрецедентная. Поэтому пока Европа установила ограничение, которое ничего не значит. 2000 тысячи долларов — это выше, чем та цена, которую ЕС имеет сейчас. В дальнейшем такой лимит будет пересматриваться в меньшую сторону, если такой механизм будет в принципе признан успешным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что установление лимита цен на природный газ, о котором договорились в Совете Европейского союза, никак не отразится на российской экономике.