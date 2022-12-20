Донецк, 20 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

mid-dnr.su Наталья Никонорова

«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — говорится в соответствующем указе Пушилина.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин 11 декабря освободил от занимаемой должности главу Дебальцево Игоря Захаревича. Ранее врио главы ДНР раскритиковал глав нескольких городов и районов республики за недостаточно оперативную работу по ликвидации последствий обстрелов ВСУ.

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