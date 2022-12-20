Москва, 20 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В России фиксируется рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«На 50 неделе 2022 года <…> на территории РФ сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как отметили в ведомстве, вирусы гриппа занимают почти 70% структуры респираторных вирусов. При этом прививки по стране получили 76 млн человек — это 52,2% от общего числа населения в России.