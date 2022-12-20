Москва, 20 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о втором этапе инвестиционных квот на вылов биоресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Правительство России получает право устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен лицу (группе лиц) по результатам аукционов.

Исключаются нормы, предусматривающие механизм инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных.

Пользователи квот на крабов будут обязаны не только осуществить строительство судна, но и обеспечить регистрацию прав на него и введение его в эксплуатацию — по аналогии с требованиями в рамках инвестиционных квот в отношении рыбы.

Пользователи квот на рыбу будут обязаны зарегистрироваться в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена инвестиционная квота добычи (вылова).

Одновременно вводится механизм сохранения так называемой «исторической квоты» в отношении рыбы и крабов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом вводится такой критерий, как наличие компании в реестре МСП.

«Малый и средний бизнес из-под действия норм взяли и вывели», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Против законопроекта выступили ЛДПР, «Новые люди» и СРЗП.

«Рыболовы Дальнего Востока с ужасом ждут принятия этого закона», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. «Мы сами с января 2023 года создадим себе проблемы с экспортом рыбной продукции», — указал также парламентарий.

«Жители дальневосточных регионов не просто обеспокоены, они убиты этим решением», — заявила в свою очередь депутат Госдумы от «Новых людей» Роза Чемерис. Она также настаивает на переносе вступления закона в силу.

Против выступили и в СРЗП.

«Объясню, в чём «сермяжная правда» этого закона. Суть его простая. Несколько лет назад рыбохозяйственные предприятия взяли на себя обязательство построить 105 рыболовных судов. Планы были грандиозные, но появилось только девять судов. Теперь предлагается распределение квот перевести на аукционы. Это означает, что получат их две-три крупные компании. Суда они не построят, потому что все заработанные деньги выводят в офшоры, но зато монополисты получат сверхприбыль, но при этом в государстве поломается система распределения квот», — заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

Госдума также приняла проект постановления, где прописан обязательный мониторинг строительства судов — парламентарии раз в полгода будут заслушивать представителей правительства.

«Мы убиваем конкуренцию и принимаем решение, способствующее росту цен», — резюмировал глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).