Москва, 20 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Неформальная встреча руководителей государств СНГ состоится 26–27 декабря в г. Санкт-Петербурге. Об этом 20 декабря в Минске заявил журналистам председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

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«На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге», —рассказал он, добавив, что встреча пройдет по приглашению президента России Владимира Путина 26–27 декабря.

«Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству», — сообщил Лебедев, отметив, что ярким показателем укрепления сотрудничества государств СНГ является активизация контактов между руководством стран. В качестве примера тесного интеграционного сотрудничества он назвал Союзное государство. По его словам, визит гВладимира Путина в Минск прошел очень результативно.