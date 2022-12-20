Вашингтон, 20 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск никак не отреагировал на итоги голосования по поводу его отставки с поста главы Twitter, которое завершилось 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Ранее Маск предложил посетителям своей страницы в Twitter ответить на вопрос, стоит ли ему покинуть пост генерального директора компании. За его отставку проголосовали 57,5% пользователей — свыше 10 млн человек.

Многие ожидали, что Маск быстро отреагирует на итоги опроса, отмечает CNN, однако никакого отклика со стороны бизнесмена пока нет. При этом Маск обещал, что учтёт мнение участников опроса.

18 декабря Илон Маск написал, что кандидатов в управляющие «Твиттером» нет. Вслед за опросом об отставке 19 декабря он разместил в своём микроблоге запись: «Как говорится, бойтесь своих желаний, так как они могут исполниться».

Читайте также: Пользователи Twitter проголосовали за увольнение Маска