Москва, 20 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИС), передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Система представляет собой совокупность информации об осуществлении страхования, за исключением информации об обязательном медицинском страховании, обязательном государственном страховании, и обеспечивающих обработку такой информации информационных технологий и технических средств. При этом в нее не попадут сведения, которые составляют гостайну.

Согласно закону, система позволит, в частности, обеспечить информационное взаимодействие участников отношений и противостоять мошенничеству в страховании. Оператором АИС страхования станет акционерное общество, 100% акций которого принадлежат Банку России.