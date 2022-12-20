Госдума приняла закон о создании в России информсистемы страхования
Госдума приняла закон о создании в России автоматизированной информсистемы страхования
Москва, 20 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИС), передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.
Система представляет собой совокупность информации об осуществлении страхования, за исключением информации об обязательном медицинском страховании, обязательном государственном страховании, и обеспечивающих обработку такой информации информационных технологий и технических средств. При этом в нее не попадут сведения, которые составляют гостайну.
Согласно закону, система позволит, в частности, обеспечить информационное взаимодействие участников отношений и противостоять мошенничеству в страховании. Оператором АИС страхования станет акционерное общество, 100% акций которого принадлежат Банку России.