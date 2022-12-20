Киев, 20 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Работы по восстановлению систем энергоснабжения в Киевской области могут продлиться еще несколько дней. Об этом 20 декабря изданию «Украинские новости» заявил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Он сообщил, что сейчас специалисты осуществляют восстановительные работы, им необходимо еще двое-трое суток, чтобы исправить ситуацию.

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