Киев, 19 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Киевской области ввели экстренные графики отключения электроэнергии после ночных повреждений. Об этом 19 декабря заявил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«В области введены экстренные отключения. Подчеркиваю, графики стабилизационных отключений не действуют», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Вышгородский, Обуховский и Бучанский районы области частично обесточены, запитана только критическая инфраструктура.

По его словам, энергетики работают над восстановлением, но ситуация остаётся сложной. Также он сообщил, что в регионе возможны перебои со связью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры.