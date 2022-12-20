Москва, 20 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о статусе георгиевской ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цвета Георгиевской ленты

«Закон защищает историческую правду, наши ценности — то, что объединяет миллионы жителей России и соотечественников за рубежом», — отметила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

Георгиевская лента станет одним из символов воинской славы России. Георгиевская лента, в том числе ее изображение, может использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, и иных мероприятий, следует из документа.

С принятием закона за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная и административная ответственность.

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.