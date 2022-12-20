Москва, 20 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Тот лимит цен на природный газ, о котором договорились страны ЕС, вполне комфортен для России, и ее бюджет не почувствует каких-то очевидных последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики департамента мировой экономики ВШЭ Илья Долматов. Так он прокомментировал новость о том, что в Совете Евросоюза согласовали временный механизм по установлению лимита цен на газ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Тот потолок, который установлен, он пока вполне комфортен для России. И в ближайшее время сказать, что он является каким-то ограничением по продажам, нельзя, — полагает Долматов. — Цена вполне комфортна для экспортной торговли. Эту меру следует рассматривать в совокупности прочих мер, и, конечно, вся риторика европейских партнеров об ужесточении санкций в целом удручает, но конкретно эта мера не является какой-то заградительной или запредельной. Поэтому, на мой взгляд, таких очевидных последствий от этого потолка наш бюджет не почувствует».

По его словам, введение данного лимита следует рассматривать как некий индикатор текущей ситуации, который не приведет к прямым последствиям для поставок газа из России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Совете Евросоюза договорились о том, что общая цена по контракту на месяц на газовом хабе TTF не должна быть выше 180 евро за мегаватт-час.