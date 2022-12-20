Москва, 20 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Центры семейного счастья следует создать при детских поликлиниках, чтобы обучать семьи воспитанию детей и разрешению конфликтов, полагает депутат Госдумы России Виталий Милонов («Единая Россия»). Об этом сообщает 20 декабря RT со ссылкой на обращение депутата к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Кнут Экваль. Семейное счастье

Парламентарий указал на то, что многочисленные предродовые курсы для будущих родителей государством предусмотрены, тогда как обучающих программ для тех, кто уже стал родителями, нет. Однако важно учить граждан «более тонким азам семейной жизни: воспитанию подростков, нахождению общего языка между детьми и родителями, организации досуга и разрешению конфликтных ситуаций».

По его словам, многие родители хотели бы научиться «преодолевать тяготы семейных ссор и размолвок» с помощью специалистов и психологов. В связи с этим Милонов попросил Мурашко рассмотреть возможность создания соответствующих центров при детских поликлиниках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милонов предложил добавить в школьную программу обязательное изучение основных религиозных текстов народов России.

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