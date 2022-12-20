Москва, 20 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ пытаются всеми силами эвакуировать тела западных наемников с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников», — сказал он Ura.ru.

Так, отметил военкор, после уничтожения двух-трех польских наемников во время наступления боевики киевского режима пытались вытащить их тела из-под огня и эвакуировать, тем самым увеличивая потери среди ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что потери киевских боевиков составляют тысячи человек каждый день, при этом мобилизационный ресурс Украины приближается к четырем миллионам.

Он также отметил, что необходимо учитывать не только количество уничтоженных боевиков, но и тех, кто уже не сможет вернуться в строй из-за ранений.

Читайте подробнее: Марочко назвал количество безвозвратных и санитарных потерь Украины