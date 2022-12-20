План действий по иранской ядерной программе можно реанимировать — Небензя
Небензя заявил, что план действий по иранской ядерной программе можно реанимировать
Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Надуманные выпады и провокации в адрес Тегерана могут привести к срыву Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации 19 декабря.
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Он подчеркнул, что сейчас идёт процесс реанимирования «сделки», и непреодолимых проблем, препятствующих этому, нет, но есть помехи. Особое внимание Небензя обратил на ответственность этапа, на котором сейчас находится взаимодействие по ядерному вопросу Ирана.
Он призвал стороны искать компромисс, проявлять «стратегическую выдержку», быть настроенными прагматично. При соблюдении этих условий вопрос разрешится наилучшим образом, считает Небензя.
Высказывания о том, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе устарел, постпред РФ при ООН считает «безответственной и опасной логикой».
Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также отверг обвинения в использовании российскими военнослужащими иранских беспилотников.