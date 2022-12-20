Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Надуманные выпады и провокации в адрес Тегерана могут привести к срыву Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Он подчеркнул, что сейчас идёт процесс реанимирования «сделки», и непреодолимых проблем, препятствующих этому, нет, но есть помехи. Особое внимание Небензя обратил на ответственность этапа, на котором сейчас находится взаимодействие по ядерному вопросу Ирана.

«Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления «сделки», — сказал Василий Небензя.

Он призвал стороны искать компромисс, проявлять «стратегическую выдержку», быть настроенными прагматично. При соблюдении этих условий вопрос разрешится наилучшим образом, считает Небензя.

Высказывания о том, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе устарел, постпред РФ при ООН считает «безответственной и опасной логикой».

«Периодически приходится слышать рассуждения, что СВПД якобы «устарел», не отражает существующий баланс интересов и что его можно было бы заменить «лучшей сделкой», — констатировал Небензя, опровергнув такое предположение.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также отверг обвинения в использовании российскими военнослужащими иранских беспилотников.