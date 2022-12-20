Вашингтон, 20 декабря, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Дональд Трамп считает, что его хотят отстранить от участия в выборах президента США, используя уголовные обвинения за штурм его сторонниками Капитолия в январе 2021 года.

Gage Skidmore Трамп

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«Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» стремится помешать мне баллотироваться на пост президента, поскольку они знают, что я выиграю, что вся эта история с моим судебным преследованием похожа на импичмент — пристрастная попытка оттеснить меня и Республиканскую партию», — написал экс-президент в своей соцсети, добавив, что «то, что не убивает, делает меня сильнее».

21 декабря спецкомитет должен опубликовать отчёт о своих выводах, сделанных в ходе расследования штурма Капитолия. Трамп заверяет, что не имеет отношения к этим событиям.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США получило рекомендации от следственного комитета Конгресса страны касаемо дела бывшего американского президента Дональда Трампа. Рекомендовано предъявить ему уголовные обвинения по трём пунктам.