Берлин, 20 декабря, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Существенное повышение стоимости жизни в Германии может обернуться сильным ростом количества бедных в стране. Уже сейчас люди заявляют о том, что испытывают отчаяние на фоне дороговизны энергоносителей и последствий такой ситуации, приводит Focus слова немецкого социолога Ульриха Шнайдера.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали ещё беднее, их покупательская способность ещё уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц», — констатировал эксперт.

Он считает, что эти события свидетельствуют о том, что страна уже на пути к превращению в «государство нищих». Паника из-за кризиса нарастает среди жителей Германии, впоследствии это может привести к разлому в обществе и драматическим последствиям для страны.

В том числе проблемы с финансовым положением и страх по этой причине испытывают представители среднего класса. Среди бедных уже царит «чистое отчаяние», отметил социолог.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис, с которым столкнулся ЕС, носит искусственный характер, и его цель — уничтожить европейскую промышленность, дабы поддержать экономику США путём перетока капитала и перенесения туда производств, заявлял ранее заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.