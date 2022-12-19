Вашингтон, 20 декабря, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Власти США не верят словам президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет интереса кого бы то ни было поглощать. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

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«Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с иронией. Россия пытается силой поглотить соседнюю страну», — сказал журналистам Прайс, имея ввиду Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи о возможном «поглощении» Белоруссии Россией не имеют под собой никакой почвы, заявил 19 декабря на пресс-конференции в Минске Владимир Путин.