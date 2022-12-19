Вашингтон, 20 декабря, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Секретариат ООН будет изучать и дальше информацию о том, что якобы Иран поставлял в Россию беспилотники для использования в спецоперации. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН 19 декабря заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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«Мы получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США относительно предполагаемой передачи Ираном беспилотных летательных аппаратов России в нарушение параграфа 4 приложения B резолюции. В этих письмах страны просили отправить инспекцию. Постоянный представитель Ирана отрицал поставки беспилотников для использования в конфликте на Украине. Россия также выразила серьёзную обеспокоенность в связи с этими запросами», — пояснила в ходе доклада Ди Карло.

Американский дипломат добавила, что генеральный секретарь ОНН Антониу Гутерриш изучает тему, и сообщит Совбезу результаты «в должный срок, как и полагается».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённым Штатам Америки следует остыть и перестать накачивать обстановку. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.