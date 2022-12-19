Москва, 20 декабря, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Сведения о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы, а также в соответствующие учебные издания должны включаться в учебники истории. Соответствующее поручение Министерству образования и науки РФ и Министерству просвещения РФ дал президент Владимир Путин. Об этом сказано в перечне поручений по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа» 15 ноября 2022 года, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Материалы о геноциде советского народа будут включены в учебники для школ, колледжей и вузов.

Срок исполнения поручения — до 30 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, последовала реакция представителей посольства США в Вашингтоне на резолюцию комитета Сената США, в которой спецоперация на Украине названа геноцидом. Это заявление дипломаты РФ назвали извращением фактов.