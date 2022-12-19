Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об опыте, который удалось извлечь из пандемии коронавируса. Он призвал использовать защитные медицинские маски в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ — они показали свою эффективность.

vperemen.com Ребёнок в медицинской маске

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«Особенно высокие темпы распространения гриппа и ОРВИ в Петербурге наблюдаются среди детей, к концу прошедшей недели число госпитализаций выросло до 220-240 в сутки. По представлению главного санитарного врача в стационары Петербурга уже вернулся масочный режим», — сообщил в своём радиообращении 19 декабря Беглов, призвав вернуться к ношению масок в общественных местах масок.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском отделении Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге с 16 декабря развернули 48 дополнительных коек для юных пациентов с опасным течением гриппа и ОРВИ. Таким образом, в больнице открыто 94 койки для приёма заболевших детей.