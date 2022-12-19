Москва, 19 декабря, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В связи с переходом на другую работу освобождена от должности заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает портал правовой информации.

Joel Kramer Отставка

«Освободить Бочарову Наталью Александровну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, должность заместителя главы ведомства Наталья Бочарова получила в июле 2018 года. Ранее она работала в Счётной палате РФ.