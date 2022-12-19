Минск, 19 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. На боевое дежурство в Белоруссии поставлены С-400 и «Искандер», переданные Россией, заявил 19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-служба ЗВО С-400

По его словам, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и оперативно-тактические «Искандер» были заказаны ещё полгода назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что взаимные поставки техники — только одна из составляющих военно-технического сотрудничества двух стран.

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