В Белоруссии на боевое дежурство встали российские «Искандеры» и С-400
Президент Белоруссии заявил о постановке на боевое дежурство С-400 и «Искандеров»
Минск, 19 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. На боевое дежурство в Белоруссии поставлены С-400 и «Искандер», переданные Россией, заявил 19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Пресс-служба ЗВО
С-400
По его словам, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и оперативно-тактические «Искандер» были заказаны ещё полгода назад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что взаимные поставки техники — только одна из составляющих военно-технического сотрудничества двух стран.
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