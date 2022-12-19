Минск, 19 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В 2023 году на орбитальную станцию отправится космонавт из Белоруссии. О соответствующих планах заявил 19 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«В следующем году, как и договорились, запланирован полёт на орбитальную станцию белорусского космонавта», — сказал Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее российский лидер утверждал, что у России и Белоруссии «есть соответствующие планы» по сотрудничеству в космической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Лукашенко подтвердили курс на сотрудничество и укрепление независимости России и Белоруссии.

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