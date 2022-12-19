Путин заявил, что российско-белорусские переговоры прошли результативно
Минск, 19 декабря, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Переговоры российской и белорусской делегаций в Минске 19 декабря прошли результативно, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Белорусский лидер Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что, по его мнению, «люди оценят те решения, которые мы приняли».
Как сообщалось ранее, Путин прибыл в Минск с однодневным визитом 19 декабря. Его сопровождает ряд российских министров. Были запланированы переговоры в расширенном составе, а также беседа Путина и Лукашенко в формате один на один. Обсуждаются двусторонние вопросы, тема интеграции, а также ряд вопросов мировой политической повестки.