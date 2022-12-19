Путин анонсировал новые совместные учения с Белоруссией
Путин анонсировал новые совместные учения с Белоруссией и создание новой техники
Минск, 19 декабря, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия достигли договоренности о новых совместных военных учениях, заявил 19 декабря на пресс-конференции в Минске президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и Белоруссия
Кроме того, Москва и Минск договорились о том, что будут вместе работать над созданием новой военной техники, рассказал также президент.
19 декабря Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. Состоялись переговоры в расширенных составах, предполагается также проведение переговоров в формате один на один (с белорусским лидером Александром Лукашенко).