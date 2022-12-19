Минск, 19 декабря, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Истеричная реакция западных стран на военную спецоперацию России доказывает, что СВО была необходима, заявил 19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Главной целью спецоперации было сорвать планы по созданию «анти-России» у границ нашей страны, добавил министр.

Как сообщалось ранее, 19 декабря Лавров сопровождает президента России Владимира Путина, который совершает однодневный рабочий визит в Минск.

Путин и Александр Лукашенко намерены обсудить ряд двусторонних вопросов, в том числе экономических, и некоторые темы мировой политической повестки дня.

Ранее 19 декабря Лавров отметил, что главный итог 2022 года для России состоит в том, что «прояснилось», с кем Москва может иметь дело, а кому нельзя верить.