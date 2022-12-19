Киев, 19 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50 процентов. Об этом 19 декабря сообщил глава города Виталий Кличко на открытии новогодней елки.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

По его словам, после взрывов на объектах энергоснабжения в Киеве и области 19 декабря фиксируется увеличение дефицита электроэнергии до 50%.

«Живем в остром дефиците энергоснабжения», — сообщил Кличко.

Примечательно, что на вопрос журналистов об электроэнергии мэр города ответил на русском языке, а затем, говоря об открытии елки, перешел на украинский.

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