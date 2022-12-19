Львов, Украина, 19 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Около половины абонентов остается без электроснабжения во Львовской области на Украине. Об этом 19 декабря сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

Jody McIntyre Без света

Он рассказал, что ситуация с электроснабжением в области остается сложной. Так, одновременно получать электроэнергию могут лишь 50% потребителей региона.

Козицкий отметил, что в области продолжают действовать две очереди почасовых отключений.

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