Вашингтон, 19 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Переговоры о мире на территории Украины в ближайшее время вряд ли возможны, конфликт будет продолжаться. Об этом заявил 19 декабряигенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерриш (в центре)

Он сообщил, что не смотрит оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем.

«Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны», — заявил Гутерриш, добавив, что в ближайшем будущем он не видит таких переговоров.

Он также сообщил, что в связи с этим концентрирует усилия на повышении эффективности «зерновой сделки», а также на добавлении к ней российского экспорта аммиака.

«Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными», — отметил генсек ООН.

При этом он считает, что добиться окончания конфликта на Украине можно в 2023 году.