Париж, 19 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Российские самолёты и корабли проявляют несколько недружественное поведение в отношении военных стран НАТО. Об этом 19 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к военным на борту авианосца «Шарль де Голль», который находится у берегов Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами РФ, проявлявшими несколько недружественное поведение», — сказал Макрон.

Он не уточнил, о каких конкретно эпизодах идёт речь.

По словам Макрона, французские военные привержены деятельности международной коалиции по борьбе с терроризмом на юге Сирии. Также он подчеркнул важную роль военно-морского флота, отметив его присутствие «во всех частях света».

19 декабря Макрон прибыл на борт «Шарля де Голля», чтобы поздравить военных с наступающим Рождеством. В прошлые годы он регулярно посещал французские военные базы перед рождественскими праздниками, однако в 2020 и 2021 году такие мероприятия не проводились из-за пандемии.