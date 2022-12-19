Вашингтон, 19 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. США возобновляют деятельность на военной базе Туле в Гренландии из-за соперничества с Российской Федерацией в Арктике. Об этом 19 декабря сообщил журналист Стеффен Кретц в своей статье в Danmarks Radio.

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По его мнению, «арктическая гонка» заставила руководство США заключить контракт с компанией Inuksuk на использование объекта в течение 12 лет.

Он предположил, что этот многомиллиардный контракт является сигналом, что США делают ставку на базу Туле и сотрудничество с Гренландией, а также, что военные обратили внимание на Арктику после того, как на протяжении десятилетий отдавали приоритет другим зонам конфликта.

Журналист добавил, что состояние этого военного объекта из-за глобального потепления оставляет желать лучшего: взлетно-посадочные полосы и здания возводились в 1950-х годах на промерзшей земле, при этом в последние годы в результате потепления земля то оттаивает, то замерзает.

Стеффен Кретц напомнил, что в Арктике работают российские атомные ледоколы, подводные лодки и военные корабли.

«Это делается в расчете на то, что новые маршруты между Азией и Европой вдоль российского побережья в ближайшие годы очистятся ото льда», — сообщил он, добавив, что Российская Федерация ведет в Арктике активные поиски газа и нефти.

«Сегодня Туле — скорее пассивный наблюдательный пункт космических сил США и ученых-климатологов. Но с расширением взлетно-посадочных полос и инфраструктуры база снова может стать стратегически важным объектом для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны», — отметил автор статьи.