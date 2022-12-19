Москва, 19 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо министру обороны Сергею Шойгу по вопросу предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Военные комиссариаты по месту жительства продолжают отказывать отцам детей-инвалидов и инвалидов с детства в отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе по причине отсутствия соответствующей нормы в федеральном законодательстве», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на внесенный в Госдуму парламентариями фракции законопроект, в котором предлагалось закрепить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для отцов детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов с детства I группы.

«Сейчас законодательная инициатива находится на рассмотрении в комитете Государственной думы по обороне. Правовым управлением Государственной думы проведен анализ законопроекта, замечаний концептуального характера не имеется. Документ готов к рассмотрению. Предлагаю Министерству обороны поддержать законопроект или иным способом решить вопрос по отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для отцов детей-инвалидов», — сказал Миронов.

Парламентарий также указал на то, что, по данным начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Евгения Бурдинского «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации таким гражданам уже предусмотрена».